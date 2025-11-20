Red Star es el único invicto del PreFederal

El conjunto de Andrada sigue en racha, tras el éxito del último viernes, ante Montmartre, por 91 a 85.
Red Star sigue demostrando ser el mejor equipo del año en el orden local, luego de los títulos en el Preparación y el Anual, y tras llegar el viernes anterior, a los dos triunfos en sendas presentaciones.
En el partido de la 3ra Fecha (Red Star quedó libre en la 2da), el conjunto estrellado venció a Montmartre, con score de 91 y 85, en el Antonio Ricardo Bollea, en un partido que tuvo trámite parejo de principio a fin.
El goleador del partido fue Agustín Mirolo con 22 puntos, y un registro de 4 de 8 en dobles, 8 de 10 en dobles, y 2 de 8 en triples. Además, Matías Cuenca sumó 21 unidades, con 9 de 13 aciertos en tiros de dos. Y el cuando no doble doble de Gabriel Sosa, que llegó a 39 de valoración, colaborando con 18 puntos y 15 rebotes para su equipo.
Ya no quedan conjuntos sin derrotas en el PreFederal, con excepción de Red Star, que tendrá su próximo compromiso el lunes que viene, de local, y ante Ateneo Mariano Moreno.
Gran visita del U15 y el U17 a Santiago del Estero
El último fin de semana, una nutrida delegación de jugadores del U15 y el U17 de Red Star, visitó tierras mistoleras, en donde enfrentó en partidos amistosos a Olímpico, Juventud y Belgrano, y además pudo observar, como parte de la experiencia, partidos de Liga Nacional Femenina, de Quimsa; y de Liga Argentina Masculina, de Independiente.
Vuelve Corazón Estrellado por Re Stream TV
El programa de entrevistas de la institución: Corazón Estrellado, tendrá una nueva edición este miércoles a las 20.00, por la plataforma de Youtube: Re Stream TV, en este caso con la visita de parte del plantel del U21, campeón del Anual, y de los equipos U15 y U17, que estuvieron presentes en Santiago del Estero.