Llega a Catamarca la Gran Fiesta de Los Carabajal

El emblemático grupo folklórico, ícono de la cultura popular argentina como Los Carabajal, llegará a Catamarca este 12 de diciembre para vivir su fiesta peñera junto a invitados especiales y todo el sentir santiagueño a flor de piel. Nuestra provincia fue la elegida para comenzar los festejos, camino a sus 60 años en la música.
La cita será en el Club Américo Tesorieri (Av. Belgrano 960), a partir de las 22 hs., oportunidad en que el reconocido conjunto folklórico actuará por primera vez en nuestra provincia junto al cantor catamarqueño Ariel Segura, recientemente incorporado a la banda.
Además actuarán Emilio Morales, Itatí, Cardones, “Torito” Arce, Los Rieles, Dudy Heredia, “Viejas Zapas” desde Santiago del Estero y el cierre estará a cargo de la poderosa “Furia Musical” con selección de guarachas y chahamés.
Además participarán academias de danzas invitadas y la conducción estará a cargo de Jorge Álvarez.
También habrá excelente gastronomía mediante el servicio de Food Truck con variadas ofertas de comidas y bebidas.
Las entradas generales costarán $ 10 mil pesos y ya se pueden adquirir mediante el contacto: 3834216614, o en los diferentes puntos de venta, tales como : en Valle Chico, Despensa MyS ( Calle 47 C/15) ; en La Tablada, Bar Okey (Santa Fe y pje Velez Sarfield); B° Parque América en Micaela Charriol; B° 500 V. V. en Heladería Granizado (Av. Choya casi Terebintos).
Catamarca, la elegida
Con 58 álbumes grabados, participaciones en cientos de festivales populares y miles de kilómetros recorridos por todo el país y América latina, Los Carabajal arribarán a Catamarca, la provincia elegida para iniciar la gira que protagonizarán durante el 2026 por todo el país.
El conjunto forma parte de la historia gloriosa del folklore nacional tras una destacada trayectoria desde sus inicio, en el año 1967. La formación original estaba conformada por Agustin , Carlos , Cuti y Kali Carabajal, una destacada familia de músicos santiagueños, de cuyas varias generaciones participaron del Grupo en sus diferentes etapas. La formación actual está compuesta por Kali Carabajal (único miembro original), Walter Carabajal, Julio Carabajal y el catamarqueño Ariel Segura.
Algunos de los temas musicales más conocidos de su repertorio son La Telesita, Pampa de los guanacos, Domingo santiagueño, Como pájaro en el aire, No despiertes aún, Penas y alegrías del amor, Lágrimas de amor, Déjame que me vaya, Cuando me abandone el alma , Boquita de luna, Entra a mi pago sin golpear, Desde el puente carretero, La mesa, Entra a mi hogar, entre muchos otros.