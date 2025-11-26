Robo una mochila y fue condenado

En un juicio abreviado fue condenado hoy Diego Ángel Fernando Ayala y declarado reincidente por segunda vez. El acuerdo fue presentado ante el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, por la fiscal Yesica Miranda, del Distrito Sur, a cargo de la investigación del caso, y por el Defensor Oficial N°1, Daniel Carrizo.

Durante la audiencia, el juez escuchó a las partes. La Fiscalía relató el hecho, y las pruebas reunidas mientras que Ayala reconoció su responsabilidad. El

Defensor en paralelo solicitó que, una vez alojado en el Servicio Penitenciario, su representado reciba tratamiento por adicciones, pedido al que la Fiscalía adhirió.

Tras evaluar los antecedentes y el acuerdo presentado, el magistrado homologó la resolución y dictó sentencia por el delito de “hurto en calidad de autor”, declarando reincidente al imputado y fijando la pena de 5 meses

de prisión efectiva.

En base a los elementos de pruebas reunidos el hecho sucedió el 19 de noviembre de 2025, alrededor de las 11:00, Ayala se presentó en inmediaciones del barrio Santa Marta, sobre calle Gorgonio Dulce, entre

Ricardo Rojas y Pablo Neruda.

En ese lugar se encontraba estacionado un camión Mercedes Benz 710 perteneciente a la Distribuidora Virgen del Valle, conducido por la víctima de apellido Hernando. El vehículo estaba con las puertas cerradas, sin llave, y con las ventanillas abiertas.