Se programó una nueva fecha de la Liga Catamarqueña

By
Datamarca4
-

La Comisión de la Liga Catamarqueña de Fútbol programó una nueva fecha del torneo Clausura y los partidos que habían sido postergados.

REPROGRAMACION DE LAS FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2025
DIA MIERCOLES 12/11/ 20 25 HORARIO

CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA

FIEL VS LIBERAL 15:00 HS

CHACARITA VS TESORIER 17:00HS

POLICIAL VS VALLE CHICO 19:00HS

LIBRE SARMIENTO

DIA SABADO 15/11/2025 HORARIO

CANCHA LIGA CATAMARQUEÑA

LIBERAL VS CHACARITA 16:00 HS
VALLE CHICO VS FIEL 18:00 HS

LIBRE TESORIERI
DIA MARTES 18 /11 /2025

CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA

FIEL VS SARMIENTO 15:00HS

CHACARITA VS VALLE CHICO 17:00 HS

LIBERAL VS POLICIAL 19:00HS

FALTA COMPLETAR FECHA Y HORARIO A CONFIRMAR
HORARIO

SARMIENTO VS POLICIAL

TESORIERI VS LIBERAL

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR