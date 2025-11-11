Se programó una nueva fecha de la Liga Catamarqueña

La Comisión de la Liga Catamarqueña de Fútbol programó una nueva fecha del torneo Clausura y los partidos que habían sido postergados.
REPROGRAMACION DE LAS FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2025
DIA MIERCOLES 12/11/ 20 25 HORARIO
CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA
FIEL VS LIBERAL 15:00 HS
CHACARITA VS TESORIER 17:00HS
POLICIAL VS VALLE CHICO 19:00HS
LIBRE SARMIENTO
DIA SABADO 15/11/2025 HORARIO
CANCHA LIGA CATAMARQUEÑA
LIBERAL VS CHACARITA 16:00 HS
VALLE CHICO VS FIEL 18:00 HS
LIBRE TESORIERI
DIA MARTES 18 /11 /2025
CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA
FIEL VS SARMIENTO 15:00HS
CHACARITA VS VALLE CHICO 17:00 HS
LIBERAL VS POLICIAL 19:00HS
FALTA COMPLETAR FECHA Y HORARIO A CONFIRMAR
HORARIO
SARMIENTO VS POLICIAL
TESORIERI VS LIBERAL