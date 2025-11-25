El próximo domingo el predio de Nino Club vivirá un acontecimiento histórico, ya que se pondrá en marcha la primera edición de la Libertadores Barrial de futbol femenino.
El mismo esta encolumnado en la comisión organizadora de la Liga de Barrios y será toda una novedad para las chicas amantes del fútbol en Catamarca, ya que nucleará a distintos sectores del valle central, tal como sucede con el torneo de varones.
Los equipos participantes podrán disputarse un jugoso premio en efectivo y diferentes menciones a las destacadas del torneo.
Desde la organización manifestaron que se jugará en cancha adaptada de 7 jugadoras y durante el transcurso de esta semana será el plazo final para inscribirse y poder participar en esta primera gran edición. Comunicarse al 3834 192100