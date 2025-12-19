Afiliados de OSEP podrán monitorear su historial de farmacia en tiempo real

La Obra Social de los Empleados Públicos actualizó su aplicación móvil para incluir un registro detallado de compra de medicamentos. La medida busca empoderar al usuario y blindar el sistema contra posibles maniobras fraudulentas tras los recientes escándalos judiciales.

En un contexto de creciente digitalización de los servicios de salud, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca dio un paso estratégico hacia la transparencia operativa. La institución anunció la incorporación de una nueva funcionalidad en su ecosistema digital: un historial detallado de compra de medicamentos accesible directamente desde la aplicación móvil. Esta herramienta no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino que se constituye como un mecanismo de auditoría ciudadana para prevenir irregularidades.

La actualización permitirá que cada afiliado visualice, con un nivel de detalle inédito, el movimiento de sus consumos en las farmacias de la red. Según explicaron desde la entidad, el objetivo central es reforzar la seguridad y el control, permitiendo que el beneficiario sea el primer fiscalizador de su propia cobertura médica.

Cómo funciona el nuevo sistema de alertas

La implementación técnica de esta mejora se integra a la interfaz ya existente de OSEP Móvil Catamarca. El sistema operará mediante el envío de notificaciones push y alertas dentro de la sección “Avisos”.

Cada reporte brindará información exhaustiva sobre la operación realizada, incluyendo:

. La denominación de la farmacia prestadora.

. La fecha exacta de la transacción.

. El nombre comercial y genérico de la medicación.

. La cantidad y la presentación del producto.

Para garantizar que el flujo de información sea manejable pero constante, la obra social ha establecido que el reporte de estos datos se emita de manera semanal. Esta periodicidad busca mantener un registro actualizado que permita al afiliado detectar inconsistencias de manera temprana, evitando que operaciones no reconocidas pasen desapercibidas en el tiempo.

Contra el fraude y las irregularidades

Esta medida no surge de forma aislada, sino que responde a una política de saneamiento institucional. Cabe recordar que, meses atrás, la OSEP se vio envuelta en una investigación tras detectar un presunto caso de consumo fraudulento de medicamentos. Aquella maniobra, que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General, expuso una compleja trama que habría involucrado a afiliados, profesionales médicos y al menos una farmacia de la provincia.

Con la nueva función de la app, la gestión busca cortar de raíz la posibilidad de que se utilicen carnets o números de afiliado para retirar medicación de alto costo de manera ilegal. Al recibir el aviso en su celular, el afiliado titular podrá denunciar de inmediato si figura una compra que nunca realizó, activando los protocolos de seguridad internos de la obra social.

Hacia una gestión 100% digital

El historial de medicamentos se suma a un robusto paquete de herramientas que ya ofrece la plataforma móvil. Entre las funciones más valoradas por los beneficiarios se encuentra el historial de prestaciones, que permite monitorear las órdenes de consulta y las autorizaciones de prácticas cargadas tanto al titular como a su grupo familiar primario.

Asimismo, la aplicación ya cuenta con un sistema de notificaciones de ingreso y alta de internación en tiempo real, una función crítica para la auditoría de servicios sanatoriales. Con esta nueva actualización, OSEP consolida un modelo de gestión donde la información sanitaria deja de ser un activo cerrado de la administración para pasar a manos del afiliado, promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad compartida en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.