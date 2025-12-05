Alerta amarilla por tormentas para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta amarilla por tormenta para esta noche.
Rige para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En zonas de mayor altura, las ráfagas de viento
pueden superar los 90 km/h y las precipitaciones acumuladas, superiores a los 80 mm.