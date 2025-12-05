Fray fue distinguido por el Senado de la Nación por su programa “Eco Fray”

Home Catamarca Fray fue distinguido por el Senado de la Nación por su programa...
El municipio de Fray Mamerto Esquiú fue reconocido por el Senado de la Nación por su programa “Eco Fray”, una iniciativa integral de educación ambiental y participación comunitaria.
La propuesta, postulada por el propio municipio, fue seleccionada entre 116 proyectos de todo el país y se posicionó entre los seis mejores de la convocatoria.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado prestigioso, encabezado por el licenciado Carlos Lucca, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, quien analizó la experiencia presentada y destacó su alcance en una comunidad de aproximadamente 15 mil habitantes.
La intendenta Alejandra Benavidez recibió la distinción en la categoría “Buena Gestión Municipal”, reconocimiento que el Senado entrega desde 2002 para destacar políticas locales que generan un impacto social positivo. Esta distinción también fue recibida por el municipio de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, el municipio de San Salvador de Jujuy, la Municipalidad de Santa Isabel provincia de La Pampa y obtuvo una mención especial el municipio de Rawson, Chubut.
El encargado de entregar las distinciones fue el Senador Daniel Kroneberger, presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el salón Illía del Congreso, quien fue acompañado durante la ceremonia entrega de reconocimientos por el senador catamarqueño Flavio Fama, además de otros senadores del país.
“Eco Fray” reúne múltiples acciones ejecutadas desde 2022, año de la inauguración de la Planta de Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Desde entonces, el municipio impulsa programas de educación ambiental dirigidos especialmente a niños en edad escolar, jóvenes y adultos, incluyendo talleres de concientización, actividades de reciclaje, jornadas en el aula verde y propuestas en espacios abiertos para toda la comunidad.
Todas estas acciones son desarrolladas por la Brigada Ambiental de la Municipalidad, un equipo integrado por 16 personas que sostiene el trabajo territorial, educativo y operativo del programa.
El jurado valoró especialmente el rol de este equipo y el impacto logrado en una población relativamente pequeña, donde las iniciativas ambientales alcanzan una cercanía y efectividad destacadas.
El programa incluye además eco canjes en eventos públicos, el desarrollo del plan “Eco Líderes” —que premió a las escuelas que mayor cantidad de residuos recuperaron— y la instalación de dos puntos verdes para la disposición de materiales reciclables.
A esto se suma la primera plaza con criterios de sustentabilidad del NOA, ubicada en Campanas del Rosario, que refuerza la identidad ambiental del municipio.
Con esta distinción nacional, “Eco Fray” se consolida como una de las experiencias más destacadas en gestión ambiental, educación y participación comunitaria dentro del país.