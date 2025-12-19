Aprueban un préstamo por USD 300 millones para recortar subsidios de luz y gas

El Gobierno nacional aprobó el modelo de contrato con el Banco Mundial por USD 300 millones para el financiamiento adicional de un programa destinado a “fortalecer la capacidad institucional para racionalizar los subsidios a la energía”, en la etapa final de los recortes que vienen aplicándose desde el inicio de la Presidencia de Javier Milei.

La asistencia financiera para completar los recursos del programa “Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles en Argentina” se contempla en el decreto 900/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, días antes de que se ponga en ejecución el nuevo criterio de asignación de los beneficios a usuarios de gas y energía eléctrica.

De la motosierra al bisturí

El grueso de los recortes a los subsidios ya se fue aplicando en los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza y este programa apuntaría a pasar a una nueva fase, en lo que podría ser el reemplazo de la denominada “motosierra” (recortes generales, sin discriminar) por el “bisturí” (recortes selectivos, en función de las necesidades del usuario).

El proyecto financiado adicionalmente por el Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), principal integrante del Grupo Banco Mundial. Consta del programa original, más dos agregados para “fortalecer la capacidad para focalizar de mejor modo los subsidios a la energía” y para el “financiamiento de subsidios al gas racionalizados y simplificados para usuarios con criterios de elegibilidad validados”.

El nuevo esquema de subsidios focalizados se pondrá en ejecución a partir de enero, según lo establecido en la resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, y unifica lo que hasta hoy continúa vigente como los niveles de segmentación de usuarios de energía eléctrica y gas por ingresos (N1, N2 y N3), el Programa Hogar de subsidios a usuarios de garrafas y la Tarifa Social de Gas.

Esos tres regímenes dejarán de existir como tales en menos de dos semanas, con lo que pasarán a integrar un régimen único y simplificado de subsidios para los consumos residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa (GLP) y gas propano por redes.

Dos categorías

“En el nuevo sistema solo habrá dos categorías claramente definidas: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica”, aclaró Energía en un comunicado, en referencia al sector de usuarios que, en el primer caso, continuarán siendo subsidiados y, en el segundo “abonarán el costo pleno del servicio”.

El valor de corte que dividirá a los dos grupos será el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un grupo familiar de cuatro personas, que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue en noviembre de $1.257.329,03.

En consecuencia -y hasta que se conozca el nuevo valor de la CBT, de actualización mensual- los hogares con ingresos menores a $3.771.987,09 seguirán siendo subsidiados y aquellos que superen ese monto pagarán la tarifa plena.

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse, ya que “su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada”, se precisó.

Inscripción para usuarios de garrafas

El nuevo esquema incorporará 3.364.065 usuarios del Programa Hogar, que si bien dejarán de recibir los beneficios que perciben en la actualidad, “pasarán a recibir el subsidio bajo reglas más claras y homogéneas, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura”, sostuvo la cartera encabezada por María Carmen Tettamanti.

Los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir de enero mediante el formulario que estará disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

De cuánto serán los subsidios

Los subsidios serán diferentes en gas y electricidad, en función de la mayor demanda estacional en el primer caso, a fin de evitar “saltos bruscos en las facturas, justamente en los meses en que los hogares más necesitan consumir”, se destacó.

Al respecto, Energía explicó que en electricidad, los hogares que califican para ser subsidiados tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

En gas por redes, la regla general es que el 50% de subsidio se concentrará sólo entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio.

