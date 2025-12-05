Comunidades aisladas y rutas intransitables por la crecida de ríos en Fiambalá

Desde la Municipalidad de Tinogasta se solicitó precaución a la población ante las dificultades que ocasionaron las fuertes lluvias caídas desde ayer en el norte de Fiambalá.

La situación produjo además la crecida de los ríos de la zona y aislaron a varias comunidades. Las localidades afectadas son Antinaco, La Ciénaga, Mesada de Zarate y Tatón, donde el cauce del río avanzó sobre una calle.

Se pidió a la comunidad evitar la circulación por calles de la ciudad, barrios y distritos.

La comuna indicó que la medida que rige desde anoche es preventiva y permanecerá vigente hasta que la tormenta cese y el equipo de Defensa Civil pueda realizar un relevamiento completo de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Precaución en la Ruta Nacional 60

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 60, entre Cerro Negro y La Puntilla, Tinogasta, por acumulación de material de arrastre y agua en badenes y otros sectores de la calzada.

Asimismo, entre los kilómetros 1.292 y 1.294 (Los Cerrillos), se habilitará media calzada por presencia de personal y equipos de la DNV trabajando en el relleno de erosiones en banquina.

Desde el organismo se solicita disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas de obra e indicaciones de los banderilleros en el sector de trabajo.