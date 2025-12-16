Home Catamarca Detienen en Catamarca a una mujer buscada por la Justicia de Salta
Anoche, en el puesto caminero de Nueva Coneta efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía controlaron un colectivo de larga distancia proveniente de Mendoza con destino a Salta.
Al momento de identificar a los pasajeros y tras consultar en el sistema informático, los policías establecieron que una joven de apellido Palma (26) oriunda de Salta, tenía un pedido de detención en su contra, ordenado por la Justicia de esa provincia.
Sobre la mujer pesa acusaciones por los delitos de robo en poblado y en banda y amenazas, en virtud de lo cual fue puesta a disposición de numerarios de la Comisaría de Nueva Coneta, dando intervención a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir.