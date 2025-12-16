Home Catamarca Encuentro de hermandad entre Argentina y Chile en Tinogasta
El departamento Tinogasta fue epicentro de un encuentro entre Argentina y Chile, un hecho significativo de integración y amistad, con la firma del Acta de Hermanamiento entre clubes rotarios de ambos países.
El Museo del Sabor fue el espacio elegido para este acto, representando la identidad y siendo el marco ideal para un momento tan importante.
Este encuentro dio inicio a dos jornadas de trabajo conjunto, intercambio de ideas y experiencias, con un objetivo claro: fortalecer los lazos de hermandad, servicio y cooperación entre comunidades.
Desde el municipio acompañaron y celebraron estas iniciativas que promueven vínculos sociales, culturales, turísticos y comerciales entre países hermanos.
“Quiero destacar el compromiso de quienes hicieron posible este intercambio y trabajaron para que nuestros amigos rotarios chilenos se sientan como en casa. Estos espacios nos permiten tender puentes más allá de las fronteras y fortalecer valores que nos unen” expresó el Intendente Ernesto Andrada.
Agradeció la presencia de la senadora departamental Pame Lopez; de referentes del Rotary Club Copiapó Oriente y del Rotary Club Satélite Bahía Caldera Chile; del presidente del Rotary Club Tinogasta, Adrián Marcelo Sedán; del presidente del Rotaract Club Tinogasta, Ángel Gabriel García; y del concejal Mauro Argañaraz.