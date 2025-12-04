El Senado catamarqueño aprobó el Presupuesto 2026

En horas del mediodía de hoy, la Cámara alta provincial otorgó sanción definitiva al presupuesto 2026, la Ley Impositiva, la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial y la expropiación de tierras en Londres.

De acuerdo con el Orden del Día, en la última Sesión ordinaria encabezada por el presidente provisorio de Cuerpo, senador Horacio Gutiérrez, el Senado convirtió en Ley N° 5.925, la Reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Catamarca, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que en la jornada de ayer obtuvo media sanción con modificaciones por parte de Diputados.

El senador Guillermo Ferreyra, como miembro informante señaló que las modificaciones efectuadas a la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, no alteran el espíritu del Código sino que lo refuerzan, ordenan y ajustan técnicamente para asegurar una correcta y segura aplicación en la práctica diaria.

“Estas modificaciones a las que adherimos tienen el objetivo de construir una Justicia más moderna, más ágil, más clara y más accesible para todos los catamarqueños” enfatizó considerando que los cambios apuntan a tres grandes fines, mejorar la seguridad jurídica; fortalecer el orden y la claridad del proceso; y consolidad los principios de buena fe, responsabilidad, y conducta procesal correcta.

Adenda con media sanción

Seguidamente, el Pleno aprobó la Adenda al Contrato de Modificación a los Acuerdos del Proyecto Fénix. “El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo aprobar la Adenda a la Modificación de los acuerdos del Proyecto Fénix, conforme lo establecido en los artículos 5° y 9° del Decreto H.y O.P. N° 1509 de fecha 05 de noviembre de 2025” explica parte los fundamentos del proyecto de ley con media sanción girado a la Cámara de Diputados.

En este sentido, se agrega que atendiendo a razones de interés público, eficiencia y estrategia legal, mediante el decreto referido, se autorizó la disolución, transferencia y adendas que sean necesarias para disolver el Fideicomiso del Salar del Hombre Muerto y transferir así el patrimonio fideicomiso al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras.

“Como consecuencia de la disolución del Fondo Fiduciario del Salar del Hombre Muerto, es necesaria la aprobación de la Adenda al Contrato de Modificación a los Acuerdos del Proyecto Fénix, a los fines de modificar los acuerdos celebrados por el Proyecto Fénix, a efectos de adecuarse a los extremos de la disolución gestionada, la cual se eleva a los fines de su tratamiento” se remarcó en la oportunidad, mientras la senadora Soledad Blas apuntó que se trata de una adenda “clave” para el futuro de la Política minera de la provincia, que no solo actualiza las obligaciones del Proyecto Fénix, sino que mejora, ordena y transparenta el uso de los recursos.

Presupuesto Legislativo y Defensoría del Pueblo

Contando con media sanción de la Cámara baja, el Senado trató sobre tablas y aprobó el Presupuesto Legislativo y Defensoría del Pueblo 2026.

La Ley a la que se asignó el N° 5926 tuvo como miembro informante a la senadora Andrea Lobo. De acuerdo con lo sancionado, se proyectaron $72.172 millones para la Legislatura: “$40.848 millones para la Cámara de Diputados y $29.469 millones para el Senado provincial” mientras que para la Defensoría del Pueblo se prevén $1.854 millones.

Ley Impositiva

Con media sanción, el Senado dio su acompañamiento y convirtió en el N° 5.927 a la Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2026.

Presupuesto Público Provincial

El 5.928, es el número asignado para la Ley sancionada referida al Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial, Ejercicio 2026.

Enviado por el Poder Ejecutivo, el Presupuesto se fijó en 2,66 billones de pesos junto a la autorización para tomar deuda por hasta $89 mil millones.

Expropiación para ampliación de pista de aterrizaje

Remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, el Senado trató también sobre tablas el proyecto de Ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, sobre declarar de Utilidad Pública y sujetas a expropiación las parcelas identificadas con los Padrones Catastrales 05-21-007104 05-21-009065 y las fracciones parte de mayor extensión de las parcelas identificadas con los padrones catastrales 05-21-0007103 05-21-008540 y zona sin registro, ubicadas en la localidad de Londres, Departamento Belén.

Asignando a la Ley el N° 5.029, y de acuerdo con el articulado, el inmueble expropiado tendrá como fin la ampliación de la pista de aterrizaje y a obras de infraestructura aeroportuaria del Aeródromo de Londres, destinadas a su modernización y puesta en valor, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos actuales como así también a los que previsiblemente puedan originarse en el futuro, que resulten indispensables para la seguridad y eficacia de la aeronavegación.

Despedida a los senadores salientes

Durante la última sesión ordinaria, los senadores y senadoras que culminan su mandato hicieron uso de la palabra para compartir reflexiones y mensajes que sintetizaron el camino recorrido a lo largo de su labor parlamentaria. Así, varios de ellos se mostraron emocionados durante sus alocuciones, mientras que todos destacaron en sus intervenciones el trabajo legislativo, y de gestión desarrollado, las iniciativas impulsadas y el compromiso permanente con las necesidades y demandas de sus comunidades, en el marco del federalismo que representan.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a los equipos de trabajo que acompañaron cada gestión y, de manera especial, al pueblo que les otorgó la confianza y la oportunidad de integrar el Senado, permitiéndoles ejercer la representación con responsabilidad, vocación de servicio y compromiso institucional.

Virginia Del Arco (Paclín); José Alaniz Andrada (Tinogasta); Andrea Lobo (Capayán); Ariel Cordero (Ancasti); Norma Reales (Antofagasta de la Sierra); José Pío Carletta (La Paz); Antonio Camposano (Santa María) son los legisladores que dejan sus bancas, mientras que el representante de El Alto, senador Augusto Ojeda fue reelegido por un nuevo periodo.