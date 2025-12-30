Gresca: Un hombre fue apuñalado en Valle Viejo

Anoche, efectivos de la Comisaría de Sumalao y sus pares del Grupo Infantería de Zona Norte, se constituyeron en el barrio Los Plateados Oeste, alertados por un hecho de violencia, donde en una pelea un hombre fue agredido con un arma blanca.
En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de dos sujetos de apellidos Rodríguez (28) y Medina (37), respectivamente, sindicados de haber protagonizado una gresca, en la que resultó con lesiones de arma blanca un hombre de 42 años de edad.
El herido debió ser asistido por facultativos médicos del SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención.
Finalmente, los sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.