La Municipalidad de la Capital elevará el rango de la Subsecretaría de Salud a Secretaría

En el acto de cierre del ciclo 2025 de los programas preventivos y abordajes comunitarios de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital, el intendente Gustavo Saadi anunció que el área pasará a tener rango de Secretaría.

La decisión implica una modificación en la estructura administrativa del municipio y apunta a otorgar mayor autonomía y recursos al sector sanitario.El anuncio se realizó durante un encuentro desarrollado en el Nodo Tecnológico, del que participaron equipos que llevaron adelante tareas territoriales a lo largo del año en distintos puntos de la ciudad. Según se informó, el cambio permitirá profundizar las políticas sanitarias y los operativos de prevención en la Capital, con mayor capacidad de planificación y gestión presupuestaria.

El intendente señaló que la medida responde a la necesidad de fortalecer el área de salud dentro del organigrama municipal. “La elevación de la Subsecretaría a Secretaría nos va a permitir contar con más herramientas para seguir trabajando en prevención y en el territorio”, expresó Saadi. También hizo referencia al trabajo de los agentes que integran los equipos comunitarios y a las tareas desarrolladas en centros de salud y barrios de la ciudad.

En el marco de la jornada, se presentaron mapas de intervención barrial elaborados a partir de los operativos realizados durante 2025. Estos registros permiten identificar zonas con mayores demandas sanitarias y orientar futuras acciones.

Ana Lagoria, quien quedará a cargo de la nueva Secretaría de Salud, brindó detalles sobre el trabajo técnico realizado en el territorio. Explicó que los relevamientos permiten detectar sectores con menor acceso a servicios básicos de salud y generar datos concretos para la toma de decisiones. Como ejemplo, mencionó que en el sector sur de la Capital se censaron 870 personas sin cobertura social.

“Este tipo de información nos permite ordenar prioridades y planificar el uso de los recursos de cara al 2026”, señaló Lagoria. Según indicó, los datos obtenidos a través de los censos y operativos serán utilizados para definir estrategias focalizadas una vez que el área funcione como Secretaría.