Preinscripción para las becas de la Residencia Universitaria Provincial

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, comunicó que se encuentra abierta la preinscripción para las becas que ofrece la Residencia Universitaria Provincial “Abuelas de Plaza de Mayo”.

Los interesados deberán realizar su postulación mediante el siguiente formulario online, https://forms.gle/ppYt21XyNJBHpvDW8, hasta el lunes 9 de febrero, inclusive.

Como principal requisito para acceder el beneficio que incluye la posibilidad de alojarse en la casa estudiantil sin costo alguno, los alumnos deberán responder toda la información requerida, como así también compartir certificados de finalización del nivel secundario o las constancias de alumnos regulares en el caso de quienes ya se encuentran cursando materias en la universidad, y los comprobantes de los ingresos familiares.

Luego de que concluya la preinscripción, se evaluarán las mismas y se realizará la selección de los aspirantes que podrán acceder a las becas entregadas por la cartera educativa local, para ingresar a la residencia, de acuerdo a los cupos disponibles para el año 2026.

Las becas de la Residencia Universitaria Provincial (Becas RUP), están orientadas a estudiantes que inician carreras en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) o que ya se encuentren cursando materias de sus trayectos académicos en la casa de altos estudios.

Es importante resaltar que los postulantes deben tener residencia en departamentos del interior de la provincia y carecer de medios económicos suficientes para afrontar su estadía en la Ciudad Capital.