Tinogasta celebró a sus deportistas destacados en la Gala de los Premios Abaucán 2025

El pasado sábado, en las instalaciones del Auditorio del Museo del Sabor, la comunidad deportiva de Tinogasta fue protagonista de una noche de reconocimiento y celebración con la realización de la Gala de los Premios Abaucán 2025, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Tinogasta, un evento que puso en valor el esfuerzo, la constancia y los logros alcanzados por los atletas locales a lo largo del año.
La ceremonia estuvo presidida por el intendente municipal Ernesto Andrada, acompañado por el secretario de Deportes y Recreación, Hugo Nieto, el presidente provisional del Honorable Concejo Deliberante, Mauro Argañaraz, concejales y secretarios del gabinete municipal, además de dirigentes deportivos, familias y vecinos que colmaron el espacio.
La gala distinguió a deportistas de distintas disciplinas que representaron a Tinogasta en competencias provinciales, nacionales e internacionales, reafirmando al deporte como una política pública fundamental para la formación en valores, la inclusión social y el desarrollo comunitario.
El máximo galardón de la noche, el Premio Abaucán 2025, fue otorgado a Mauricio Longo, por su sobresaliente desempeño en el automovilismo. El piloto cerró una temporada histórica al consagrarse Campeón 2025 del Córdoba Pista (TC 4000), compitiendo en circuitos de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa, donde logró 5 victorias y 9 podios a lo largo de un calendario de 10 fechas, demostrando una destacada regularidad y nivel competitivo.
Desde la organización se informó que la elección de los deportistas del año se llevó adelante mediante un sistema de votación participativo y transparente, con la intervención del Honorable Concejo Deliberante, el Intendente Municipal, los medios de comunicación deportivos locales y la Secretaría de Deportes y Recreación. El proceso de evaluación contempló los logros deportivos alcanzados durante el 2025, así como la conducta, el compromiso y la representación de Tinogasta en cada competencia, garantizando un reconocimiento justo, consensuado y representativo del deporte local.
Durante la ceremonia se realizó un desfile de talentos por el escenario, donde se entregaron diplomas a los nominados y el trofeo Abaucán a los deportistas destacados del año en cada disciplina:
• Atletismo: Valentín Olmos (Subcampeón regional y récord provincial en salto triple).
• Automovilismo: Mauricio Longo (Campeón TC 4000 cordobés).
• Básquetbol: Melanie Gordillo (Goleadora y MVP en torneos internacionales en Chile).
• Ciclismo de Montaña (MTB): Agustín Córdoba (Múltiple ganador nacional y corredor de marcas internacionales).
• Ciclismo de Ruta: Walter Lescano (Campeón Argentino Máster en Posadas).
• Fisicoculturismo: Gabriela Bordón (Campeona absoluta en Paraguay).
• Fútbol: Pedro Carrizo.
• Futsal: Leandro Morales (Campeón provincial con el Club Progreso).
• Gimnasia Artística: Aldana Canachi.
• Handball: María Emilia Arancibia (Seleccionada subcampeona argentina).
• Hockey: Cristina Reartes.
• Motociclismo: Iliana Elizabeth Mareco (Bicampeona en La Rioja).
• Natación: Alfonsina Barros.
• Pádel: José Chanampa y Marcelo Castro (Representantes argentinos en el Panamericano de Paraguay).
• Rugby: Luis Ramos (Referente del Club Incas y campeón de la Unión 2025).
• Trail Running: Fabio Espinoza (Múltiple campeón en desafíos de montaña).
• Vóley: Constanza Arce.
• Vóley de Playa: Naiara Carrizo y Pía Morales.
En el rubro Entrenador del Año, el reconocimiento fue otorgado a Juan Sierralta, por su destacada labor formativa en pádel y sus logros a nivel regional y nacional.
La gala también tuvo momentos de profunda emoción con la entrega de menciones especiales, entre ellas el reconocimiento al Deporte Adaptado, donde se distinguió a Evelyn Dávalos y Lucas Molina, de la Escuela Especial N°3, por su actuación en los Juegos Evita; al Montañismo, con la distinción a Agustina Macedo por su trayectoria de ocho años y la conquista de 43 cumbres de más de 6.000 metros; al Evento Deportivo del Año, otorgado a la Copa “El Gigante Dormido” de fútbol infantil; y a la Trayectoria Deportiva, reconocimiento que recibió el histórico basquetbolista Santiago Aguilera.
Si bien no pudo estar presente, el ciclista Agustín Córdoba envió un mensaje en video destacando la importancia del reconocimiento al trabajo sostenido durante el año y felicitando especialmente a Mauricio Longo por la obtención del Abaucán 2025.
La ceremonia concluyó con una fotografía grupal de los galardonados, simbolizando el cierre de un año deportivo exitoso y consolidando una política pública sostenida de acompañamiento y fortalecimiento del deporte como herramienta de inclusión, superación y orgullo para toda la comunidad.