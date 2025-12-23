Tragedia en la Ruta 9: cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Arbolito, en la vecina provincia de Santiago del Estero, cuando un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux circulaban en sentidos opuestos y colisionaron de frente. El choque dejó al menos cinco muertos y tres heridos, según se informó en las últimas horas de ayer.

El impacto ocurrió mientras la vía se encontraba habilitada con by pass por banquina para ambos sentidos, tanto ascendente como descendente, de acuerdo a lo explicado por fuentes del caso a Infobae.

En el Volkswagen Voyage viajaban cinco ocupantes, mientras que en la Toyota Hilux se trasladaban tres personas. El siniestro se registró en el kilómetro 1195 de la RN 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

La escena tras el accidente resultó dramática, con personas tendidas sobre la calzada y una fuerte presencia policial, de bomberos y personal de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido, al tiempo que los equipos especializados de Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban peritajes para esclarecer la mecánica del hecho y definir responsabilidades.

Las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales y precisaron que tres personas resultaron con lesiones de consideración, las cuales fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica. Los nombres de las víctimas y los conductores aún no fueron difundidos oficialmente y se espera un parte con mayor precisión.

Según el informe policial, el accidente se produjo por causas que están bajo investigación, mientras ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La ruta conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que motivó un importante despliegue para asistir a los afectados y restablecer la circulación vehicular.

Durante la tarde, los equipos de emergencia continuaban con las tareas en el lugar del hecho, coordinando la asistencia y realizando las pericias de rigor.