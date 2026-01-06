Como parte de su compromiso con el desarrollo local y la inclusión social, MARA acompañó el proyecto municipal de formación laboral “Valles y sabores de altura”, destinado a mujeres de zonas serranas del departamento de Santa María.

La iniciativa, articulada junto con la Dirección de Mujer y Género y Grupo L, tuvo como objetivo ampliar las oportunidades de inserción laboral y fomentar la generación de emprendimientos locales.

En esta oportunidad, la capacitación, centrada en hotelería y gastronomía, contó con la participación de mujeres de las comunidades de Valle del Cajón, Ovejería y Toro Yaco. El propósito fue impulsar el fortalecimiento del rol de las mujeres en espacios productivos, contribuyendo al desarrollo comunitario.

Miguel Paredes, referente de Relaciones Comunitarias de MARA, celebró la concreción de un nuevo proyecto conjunto y sostuvo: “El fuerte deseo de autorrealización de los participantes nos motivó a avanzar con esta iniciativa que fomenta el trabajo local y el crecimiento comunitario”.

“El curso incluyó clases teóricas y prácticas sobre hotelería, gastronomía regional y atención al cliente para seguir aportando valor a la formación y educación para el desarrollo regional” indicó Enrique Temer, gerente de Proyectos de Grupo L.

Las participantes destacaron que los talleres les abrieron las puertas para mejorar sus proyectos. “Me ayudó mucho porque tengo un emprendimiento de cocina orientado al turismo y el taller me permite seguir creciendo en lo mío”, destacó Paula Díaz de San Antonio del Cajón.

“Junto a MARA y Grupo L finalizamos con gran satisfacción una nueva capacitación en gastronomía, en esta ocasión destinada a personas de zonas serranas, para fortalecer el desarrollo turístico y productivo de la región”, destacó Érica Inga, intendenta de Santa María.

Desde MARA celebramos estas iniciativas y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo local, fomentando la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades que impulsan el bienestar de las comunidades vecinas.