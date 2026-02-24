Home Catamarca Detienen a una mujer con 11 kilos de drogas en Valle Viejo
Ayer, mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos realizaban un operativo de control vehicular en el Puesto Caminero El Portezuelo, en Ruta Nacional N° 38, controlaron un colectivo de larga distancia, proveniente de la provincia de Tucumán con destino a Mendoza.
Al inspeccionar el micro, con la colaboración de sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Institución y la ayuda de la “can Kira”, que realizó una marcación activa en dos bolsos y una mochila que iban en la bodega y en la parte superior del colectivo, respectivamente, propiedad de una mujer de 45 años de edad.
Los policías encontraron paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo arrojó como resultado que se trataba de 11,180 Kg. de marihuana, que quedaron en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal.
Al finalizar el procedimiento, desde la Justicia interviniente se dispuso que la mujer sea alojada en una dependencia policial de la Capital en calidad de detenida y se labren las actuaciones correspondientes.