El Gobierno donó inmueble a la UNCa para las clases en la ciudad de Belén

El gobernador Raúl Jalil y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, encabezadas por su rector Oscar Arellano, rubricaron un convenio por el cual el Gobierno de la provincia materializó la donación de un inmueble en la jurisdicción

de la ciudad de Belén, a los efectos de ser utilizado como sede de la casa de altos estudios en esa cabecera departamental del oeste provincial.

Se trata de una donación con cargo que realiza el Gobierno provincial, con el objetivo de que la UNCa cuente con un nuevo inmueble para su funcionamiento en la ciudad de Belén y despliegue con mayor eficiencia su actividad académica.

En la ocasión, el mandatario provincial destacó el traspaso del inmueble debido al impacto que tendrá en la comunidad, ya que “se trata de un apoyo directo a la educación a través de la Universidad Nacional de Catamarca”. También recordó que se está trabajando en el traspaso del actual edificio de la Carrera de Medicina a la órbita de la casa de altos estudios.

Por su parte, el rector Arellano valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y en especial agradeció el “constante apoyo del Gobernador”. Además, destacó que “la educación y el desarrollo tecnológico son las herramientas para fomentar el desarrollo regional. Por ello, trabajamos en forma mancomunada y con objetivos comunes que son importantes para la comunidad. Se trata de un trabajo con sinergia, que termina siendo en beneficio de la sociedad misma”.

De la firma también participó la escribana General de Gobierno, María Belén Saadi; el vicerrector de la UNCa, Carlos Savio, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Gustavo Lazarte.