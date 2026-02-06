Elpidio Guaraz no confirmó las graves acusaciones sobre la Causa Rojas

El exintendente condenado por violación, no ofreció pruebas ni pudo precisar fechas y lugares de las supuestas reuniones donde se pergeñó el supuesto ocultamiento del asesinato.

La expectativa que generaron los posteos del condenado por abuso sexual, Elpidio Guaraz, sobre la Causa Rojas, se diluyó luego de que el exintendente diera su declaración ante la Justicia. Según pudo establecer El Ancasti, el reo no pudo ratificar ninguna de sus acusaciones contra la cúpula oficialista realizadas el miércoles, minutos antes de que se solicitara su inmediata detención.

Tal como estaba previsto, el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, tomó declaración testimonial a Guaraz, en el marco de la causa que investiga el homicidio de Juan Carlos Rojas, a partir de las manifestaciones realizadas por el exintendente en su cuenta de Facebook. Guaraz había afirmado que él fue testigo de que los altos mandos del oficialismo dieron la orden a la Justicia de plantear que el fallecimiento del exfuncionario fue muerte natural. “No querían que hable de lo que sé de Juan Carlos Rojas. Por orden de Lucía Corpacci y Raúl Jalil, (Rubén) Dusso hizo bajar al fiscal (de Instrucción nº3 Laureano) Palacios para que hable al fiscal (de Cámara Penal nº1 Alejandro) Dalla Lasta porque lo de Rojas tenía que pasar por muerte natural”, denunció Guaraz.

“Yo estuve presente en la oficina de Dusso cuando se dio esa orden. Fue la única vez que fui a ver a Dusso en el Senado y delante de mí llamó al fiscal Palacios quien estuvo en menos de 10 minutos. Recibió la orden y se fue”, había dicho el ahora condenado. Sumado a esas publicaciones, Guaraz difundió una serie de audios donde sumaba más detalles a su declaración.

Bajo un estricto control policial, Guaraz llegó al edificio de Fiscalía General pasadas las 8 donde lo esperaba Costilla para que brinde su declaración. De acuerdo a lo que se conoció, la declaración del exjefe comunal se extendió por el lapso de dos horas donde el condenado no pudo sostener ninguna de sus afirmaciones previas. Si bien dijo que fue él quien realizó esos posteos y en principio ratificó su contenido, no dio precisiones en torno a la reunión que supuestamente mantuvo con Dusso donde se pergeñó el ocultamiento del crimen de Rojas. No aportó pruebas, ni pudo precisar fechas y lugares específicos de la supuesta reunión. Solamente afirmó que teme por su integridad y la de su familia.

Luego de su testimonial, Guaraz fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde se encuentra alojado para dar cumplimiento a la condena de nueve años de prisión impuesta por privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal en concurso real en calidad de autor. La sentencia fue confirmada por la Corte de Justicia de Catamarca, que ordenó su inmediata detención.

En la audiencia participaron, además del fiscal, el abogado Gabriel Díaz, en representación de la única imputada Silvina Nieva, y el abogado Iván Sarquis, por la querella (los hijos de Rojas). Guaraz declaró ante el fiscal y las demás partes sin abogado, atento a que se presentó como un testigo, no como una parte del proceso.

Continúa la investigación

Luego de la declaración del exintendente, la Fiscalía continúa con la agenda de medidas y diligencias previstas en la continuidad de la investigación, las cuales, según se aclaró, se desarrollan bajo reserva por lo delicado del proceso. Además de tomarle testimonio al exintendente, el fiscal había ordenado medidas de preservación de la evidencia digital (los posteos y los audios de Guaraz) para su resguardo y eventual incorporación al expediente.

Las declaraciones previas del intendente, habían generado un fuerte revuelo político. El vicegobernador Rubén Dusso había desmentido los señalamientos del exintendente y expresó su solidaridad con la víctima de Guaraz, mientras que legisladores de la oposición reclamaron que la Justicia investigue de oficio las denuncias.