Gobierno y Glencore Argentina avanzan en la reactivación de Alumbrera

El gobernador Raúl Jalil se reunió ayer con ejecutivos de Glencore Argentina en la Casa de Catamarca en Buenos Aires. Durante el encuentro, al que asistieron el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, se dio continuidad a la agenda de trabajo conjunta.

En el marco del fortalecimiento del diálogo entre el sector público y privado, la máxima autoridad provincial y los empresarios avanzaron en la coordinación de cuestiones vinculadas al reinicio de las operaciones de Alumbrera, a la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de las comunidades de Belén, Andalgalá y Santa María, y a la reciente aprobación del Plan de restauración ecológica de huellas mineras en Choya.

“Valoramos el diálogo con las autoridades provinciales, ya que contribuyen a promover el crecimiento sostenible de Catamarca”, señaló Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.