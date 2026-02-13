River perdió 1 a 0 ante Argentinos Juniors y encadenó su segunda derrota consecutiva

River perdió 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 5 del Torneo Apertura.

El equipo de Marcelo Gallardo agudizó anoche su mal momento y encadenó su segunda derrota consecutiva.

Después de la dura derrota ante Tigre, River llegó a este partido con el objetivo de dar vuelta la página. Para esto, Marcelo Gallardo decidió realizar varios cambios en la formación para encontrar soluciones en ataque. Sin embargo, las variantes no resultaron y el encuentro se volvió muy disputado en la mitad de la cancha.

Después de varios avisos por parte de Argentinos Juniors, el Millonario no pudo despejar bien un córner del local. Tras esto, Hernán López Muñoz agarró mal parado a La Banda y pudo poner el 1 a 0 con un fuerte remate cruzado.

Ya en el segundo tiempo, Gallardo realizó algunos cambios en busca de soluciones. Sin embargo, el club de Núñez tuvo dificultades para generarse chances. Pese al ingreso del ecuatoriano Kendry Páez, los dirigidos por el Muñeco apenas tuvieron situaciones. Además, a pocos minutos de su ingreso, Juan Carlos Portillo sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a salir de la cancha entre lágrimas.

De esta forma, River volvió a perder por el torneo local y agudiza su mal momento. Ahora, deberá jugar ante Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina.