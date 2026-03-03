A la espera de Chacho Coudet, River empató 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza

El equipo dirigido por Marcelo Escudero se repuso al tempranero gol de la “Lepra” y rescató una igualdad por el tanto de cabeza de Gonzalo Montiel.
River e Independiente Rivadavia repartieron unidades este lunes en un entretenido partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Se trató, nada menos, que del primer partido tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Bajo el interinato de Marcelo Escudero, y ante la inminente llegada de Chacho Coudet, el “Millonario” rescató un empate ante el sorprendente líder de la Zona B, pese a arrancar en desventaja.
Es que Gonzalo Ríos abrió la cuenta con un golazo a los 17 minutos del primer tiempo, en la única ocasión en que la “Lepra” mendocina pudo batir a un seguro y atento Santiago Beltrán, quien resultó en una de las figuras de la jornada.
El empate llegó cerca del final de la primera mitad, donde tras un gran centro de Ian Subiabre, Gonzalo Montiel ganó de cabeza para establecer lo que serían cifras definitivas.
Si bien el “Millonario” buscaba una victoria para comenzar a dejar atrás la mala racha, el punto le sienta bien en esta transición y a la espera del inicio de la nueva gestión. Con este resultado quedó quinto, con 11 unidades.