jueves, marzo 12, 2026
Nacionales

Aprueban suba del 1,5% para empleadas domésticas

Datamarca4
By Datamarca4

El Gobierno dispuso además un bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos. Consagra así la licuación de los salarios a la que apuntan Javier Milei y Luis Caputo.

C nacionales se auto otorgaron un aumento del 12,5% en sus dietas, el gobierno de Javier Milei dispuso este jueves una suba del 1,5% para las empleadas domésticas retroactivo para los salarios de febrero y otro 1,5% acumulativo para marzo.

Cobrarán además un bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos que se pagará por única vez. De esta manera los trabajadores de casas particulares padecerán, una vez más, la licuación de sus salarios.

Así quedó plasmado en la Resolución 2/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Alicia Gatti.

