Boca empató 1-1 con San Lorenzo en la Bombonera y se fue entre silbidos

Tras la contundente victoria ante Lanús, el equipo de Claudio Úbeda no pudo imponerse ante el “Ciclón” en el clásico y los hinchas expresaron su descontento.
Boca y San Lorenzo protagonizarán este miércoles uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol y que terminó en empate 1-1, con reproches de los locales en la Bombonera.
El estadio Alberto J. Armando tuvo frente a frente a dos equipos que llegan con necesidades diferentes pero con la misma intención de sumar puntos importantes. El “Xeneize” hizo un correcto partido y hasta por momentos fue superior a su clásico, pero no pudo evitar retirarse entre silbidos, posiblemente por el acumulado de resultados irregulares.
El marcador lo abrió Santiago Ascacibar, que marcó así su segundo tanto con la camiseta de Boca. Sin embargo, al ratito lo igualó Gregorio Rodríguez en uno de los mejores trayectos del “Ciclón” en el encuentro.
Con este resultado, Boca y San Lorenzo se mantienen con el mismo puntaje, 13 unidades, y dentro de la zona de clasificación a octavos de final pero a 6 del líder del Grupo A, Vélez.