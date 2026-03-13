Canasta Básica del Hogar Trabajador: gremios calculan que se necesitan $2,7 millones para vivir con dignidad

Home Nacionales Canasta Básica del Hogar Trabajador: gremios calculan que se necesitan $2,7 millones...
El Frente de Sindicatos Unidos presentó su propia Canasta Básica y denunció que el salario mínimo del trabajador debería multiplicarse por ocho.
En un desafío directo a las mediciones oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos— presentó la “Canasta Básica del Hogar Trabajador”. El informe determinó que un asalariado necesita $2.706.923 para una vida digna, una cifra que expone la enorme brecha respecto a los datos del INDEC.
Para el frente gremial, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual es totalmente insuficiente, ya que debería valer ocho veces más para alcanzar los parámetros de dignidad constitucional. El presupuesto presentado por el FreSU se desglosa en necesidades básicas que hoy resultan inalcanzables para la mayoría de los trabajadores:
Vivienda: $533.942.
Transporte y vacaciones/esparcimiento: $554.511.
Salud: $329.582.
Previsión: $297.762.
Cultura y educación: $233.852.
Vestimenta: $138.693.
“Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad”, sentenció Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, al explicar por qué los sindicatos asumieron la tarea técnica de definir parámetros propios ante el “abandono del Consejo del Salario”.