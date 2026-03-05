Detienen a un policia federal con más de 300 dosis de cocaína

Anoche, a las 21:40, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia se constituyeron en la Quebrada de Moreira, en inmediaciones de Banda de Varela, donde cumplimentaron una orden de registro y requisa personal, dispuesta por el Juzgado Federal de Catamarca.

Tras inspeccionar un automóvil Fiat Idea, conducido por un hombre de 42 años, suboficial de la Policía Federal Argentina, con la colaboración de sus pares de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, los investigadores encontraron 335 envoltorios de plástico, listos para comercializar, conteniendo cocaína, que quedaron en calidad de secuestro.

También se incautaron un teléfono celular, una pistola Bersa Thunder con diecisiete cartuchos calibre 9 mm., una computadora, una tonfa policial, una credencial de identificación, documentación de interés para la causa y el vehículo mencionado.