Docentes universitarios inician semana con paro

Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida forma parte de un plan de lucha más amplio que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades y una movilización federal en abril.

La decisión fue tomada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial.

Los gremios advirtieron además que el conflicto podría escalar durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.

La marcha federal universitaria —con fecha tentativa para el 23 de abril— buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Por eso será coordinada con el Frente Sindical Universitario y con organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.

Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.

“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.