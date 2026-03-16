Finalizó la reparación de una de las cañerías de impulsión afectadas por la crecida del Río del Valle

Aguas de Catamarca informa que finalizó con éxito la reparación de la cañería de impulsión de 400mm correspondiente al Pozo 55, una de las infraestructuras dañadas por la reciente crecida del Río del Valle.

Con la puesta en funcionamiento de esta impulsión, comenzarán a recuperar progresivamente los niveles del servicio los barrios 20 de Marzo, Acuña Isí, San Antonio Sur, San Jorge y Loteo López Bustos, entre otros sectores de la zona sur de la Capital.

Se estima que la recuperación del servicio se irá produciendo de manera progresiva durante horas de la madrugada. No obstante, podrían registrarse sectores con baja presión hasta que el sistema alcance su nivel operativo habitual.

La empresa informa además que continuarán las tareas para reparar las otras cañerías de impulsión dañadas por la crecida del río, con el objetivo de recuperar en su totalidad el abastecimiento de agua en la zona sur de la ciudad.

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