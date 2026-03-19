El Gobierno avanza con TRANSNOA para construir una línea de Alta Tensión y la ET Las Rejas

El ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, y director de TRANSNOA, Eduardo Niederle, mantuvo una reunión con autoridades de TRANSNOA con el objetivo de avanzar en alternativas de financiamiento para la obra de la Estación Transformadora Las Rejas, una infraestructura clave para fortalecer el sistema eléctrico provincial.

El proyecto contempla la extensión de la línea de Alta Tensión que actualmente llega hasta la zona sur de la ciudad Capital, en el barrio Valle Chico, a través de un nuevo tramo de 4,2 kilómetros en 132 kV hasta Las Rejas, en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº4, donde se construirá una Estación Transformadora de 30 MVA de potencia.

Se trata de una obra estratégica para todo el Valle Central catamarqueño, ya que permitirá aliviar la demanda de abastecimiento eléctrico de la Estación Transformadora 9 de Julio, también operada por TRANSNOA, con lo que se mejoraría la capacidad de servicio y la estabilidad del sistema energético.

También esta nueva infraestructura permitirá optimizar la distribución eléctrica hacia el centro y norte de toda la ciudad Capital, reduciendo la extensión de los distribuidores y mejorando los tiempos de respuesta ante eventuales fallas y tareas de mantenimiento. De la misma manera, la obra tendrá un alcance también hacia los departamentos del Valle Central, acompañando el crecimiento de la demanda energética y generando mejores condiciones para el desarrollo urbano, productivo y social de la región.

Desde el Ministerio se destacó además la importancia de continuar articulando con los distintos actores del sistema eléctrico nacional para impulsar obras de infraestructura que resultan fundamentales para brindar un servicio más eficiente, seguro y confiable a los catamarqueños.