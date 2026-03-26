La película Muña Muña, de la directora argentina Paula Morel Kristof, será presentada en Catamarca con funciones y actividades especiales que incluirán la participación de integrantes del equipo.

La primera actividad tendrá lugar el viernes 27 de marzo en el Espacio CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), ubicado en Sarmiento 613 de la ciudad capital. Según se informó en la gacetilla de prensa, a las 18 se realizará una charla con la directora y la actriz principal, mientras que la proyección está prevista para las 20.

En tanto, el sábado 28 de marzo la película se exhibirá en la Biblioteca Popular “Obispo Esquiú”, en Belén (San Martín 382), a las 21, también con la presencia de la directora y parte del equipo.

Muña Muña es una producción argentina de 71 minutos, dirigida y guionada por Morel Kristof, con producción ejecutiva de Mariel Bomczuk y producción de la compañía Oreja Le Burro. La obra cuenta con apoyo de organismos como el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes y programas de mecenazgo cultural, según detalla la información oficial.

La historia se centra en Olga, una enfermera de 60 años que vive en El Mollar (Tucumán) junto a su hijo, quien proyecta emigrar para estudiar. En ese contexto, la protagonista atraviesa tensiones personales vinculadas a la soledad y a un vínculo afectivo inesperado que la interpela sobre sus deseos postergados.

La directora, formada en la Universidad de Buenos Aires y con experiencia previa en producción audiovisual, señaló en materiales de difusión que la película se inspira en recuerdos personales vinculados a su infancia en Tucumán, donde vivía su abuela.

El elenco está encabezado por Liliana Juárez y cuenta con las actuaciones de Sergio Prina, Vincent Joel Degelcke y Ana María Estrada, entre otros.