Fumigación en La Cruz Negra

El Ministerio de Salud de la provincia informa a la comunidad que el viernes 27 de marzo a partir de las 23 horas, el equipo de la Brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, realizará fumigación en el barrio La Cruz Negra, entre las calles Waldino Correa, Av. Ramón Recalde, Padre Orellana, Ramón Vivanco Salles, Gobernador Emilio Castro y Av. Presidente Castillo.

Se solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas abiertas durante la fumigación, para permitir el ingreso de humo con insecticida en las viviendas, excepto las personas con problemas respiratorios. En estos casos deben mantener puertas y ventanas cerradas.

Es importante resaltar que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito, ya que la aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas, por ello se insiste en continuar con la eliminación de criaderos (descacharrado) que es la principal medida de prevención para evitar la proliferación del mosquito.