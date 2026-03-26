Azerbaiyán avanza con un sistema de almacenamiento para sostener el crecimiento de las renovables

Inauguró una planta de baterías que permitirá mejorar la estabilidad de la red y aprovecha r mejor la generación eléctrica

Azerbaiyán puso en marcha un centro de almacenamiento de energía en baterías en Absheron, en el marco de su estrategia para modernizar el sistema eléctrico y avanzar en la incorporación de energías renovables.

El proyecto, desarrollado por la empresa estatal AzerEnergy, tiene una capacidad de 250 MW y 500 MWhy apunta a resolver uno de los principales desafíos del sector: cómo almacenar la energía generada en momentos de baja demanda para utilizarla cuando el consumo crece.

El sistema permite, por ejemplo, captar excedentes de energía solar durante el día y liberarlos en las horas pico. De esta forma, mejora la estabilidad de la red y reduce la necesidad de recurrir a fuentes tradicionales para cubrir picos de consumo.

La iniciativa se inscribe en un plan más amplio. El país proyecta alcanzar hasta 6 gigavatios de capacidad renovable para 2030 y continuar ampliando su matriz energética en los años siguientes.

Además del almacenamiento, el proyecto incorpora sistemas de control y monitoreo en tiempo real que permiten gestionar la red con mayor precisión y reducir el riesgo de fallas.

Con esta obra, Azerbaiyán busca ganar previsibilidad en su sistema energético y posicionarse en la región en un contexto donde la transición hacia fuentes más limpias avanza, pero todavía enfrenta limitaciones técnicas y de infraestructura.