La Fiesta del Poncho abrió convocatoria para expositores, artistas y gastronómicos

La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que tendrá lugar del 17 al 26 de julio próximo en el Predio Ferial Catamarca, abrió convocatorias para sus distintos espacios de exposición, para sus escenarios y para los sectores gastronómicos destinados a food trucks. Hasta el 13 de abril está abierta la posibilidad de postular.

Mediante conferencia de prensa, desde el MInisterio de Cultura, Turismo y Deporte se dieron detalles y recomendaciones para aquellos artesanos, diseñadores, manualistas, elaboradores de productos regionales, creativos y propietarios de food trucks que quieran postular por un espacio en la fiesta que, en 2025, tuvo un récord de 1.4000.000 visitas en sus 10 días y un total de 1.600 expositores.

Un dato importante -que anunció la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán- es que se mantienen los valores de los stands y espacios gastronómicos del año pasado, atendiendo a la situación económica y procurando que la inversión de base de un stand no sea obstáculo para la postulación.

Roldán también anticipó algunas cuestiones vinculadas a la programación escénica, aunque aclaró que la grilla de artistas nacionales invitados se dará a conocer más adelante: “En esta edición va a contar con 6 noches de espectáculo en el Escenario Mayor, 9 tardes en El Patio y vamos a tener una celebración muy especial para que todos puedan venir a festejar el Día del Amigo en el Poncho”, anticipó la ministra Roldán.

Laura Maubecín, secretaria de Gestión Cultural, destacó que esta convocatoria anticipada busca dar previsibilidad para que artesanos, creativos, gastronómicos y artistas se preparen de la mejor manera y para que quienes sean seleccionados dispongan del tiempo suficiente para generar su stock. “La idea fue adelantar la fecha de las convocatorias para que cada uno pueda trabajar sobre su propuesta, sobre lo que va a producir para compartir durante la fiesta”, señaló y recomendó a cada postulante leer detenidamente los reglamentos y no esperar a último momento para postular, teniendo en cuenta que hay requisitos como enlaces, documentación o fotografías que deben ser presentadas.

Tras destacar que el lanzamiento de las convocatorias tempranas era una demanda del sector, el director de Artesanías, Gonzalo Cancino señaló que este año, nuevamente, los artesanos, manualistas y elaboradores de productos regionales de Catamarca que resulten seleccionados para exponer en la feria no pagarán canon por su stand. El Estado provincial volverá a asumir ese costo valorando la importancia que tiene su participación en el evento.

Luis Castro, director de Desarrollo Cultural, se refirió a las convocatorias artísticas destinadas a postulantes catamarqueños. Señaló que la Fiesta del Poncho “no solo ha experimentado un crecimiento en cantidad de escenarios, sino también en diversidad de géneros y expresiones artísticas que alberga” y en ese sentido anticipó que son 4 los escenarios que formarán parte de la edición 2026: Escenario Mayor, El Patio, Pabellón de Turismo y Mercado Cultural. También destacó que la lógica de postulaciones -a través de una plataforma web- es la misma que se maneja en la mayoría de los festivales del país, por lo que recomendó prestar atención a los requisitos que, en definitiva, terminan siendo la carta de presentación de cada artista.

Por su parte Rodrigo Nieva, encargado del sector de Food Trucks, señaló que esta convocatoria busca seleccionar las propuestas gastronómicas de comidas rápidas que serán distribuidas, según criterios de la organización, en distintos sectores del Predio Ferial.

Todas las convocatorias con sus respectivos reglamentos están publicadas en https://convocatoriaponcho.catamarca.gob.ar/

Convocatoria Artesanías, Manualidades y Productos Regionales

A la convocatoria de Artesanías pueden postular artesanos y artesanas del país y del exterior mayores de 18 años que realizan productos de factura 100% artesanal con transformación de la materia prima desde su origen.

Los manualistas, quienes desarrollan sus productos de forma artesanal a partir de materiales procesados o industrializados pueden postular al sector de Manualidades. Tejidos en dos agujas o crochet, amigurimis, muñequería, puntillismo, bordados y costuras, juegos didácticos, marroquinería en cuero ecológico, entre otros productos se consideran manualidades a los efectos de la postulación.

Para el sector Productos Regionales se reciben postulaciones de personas del país y el extranjero, elaboradoras de productos comestibles como masas, confituras, dulces, vinos y licores cuyos ingredientes, origen, identidad y características estén ligadas a una región geográfica específica.

Al igual que ya viene sucediendo desde años anteriores, por decisión del Gobierno de la Provincia, los artesanos, manualistas y productores regionales de Catamarca que resulten seleccionados no pagarán canon por su stand.

Por dudas y consultas: fiestadelponcho@catamarca.gov.ar asunto Feria Artesanal o vía WhatsApp al número +54 9 383 4992825 (lunes a viernes de 8 a 12)

Convocatoria Poncho Diseño

El Salón Poncho Diseño ya es un clásico de la Fiesta del Poncho, con una década de trayectoria, reúne a diseñadores de Catamarca y distintos puntos del país que presentan colecciones de autor en sus distintas formas: diseño de moda o indumentaria, de objetos, accesorios, etc.

No entran en esta convocatoria productos industrializados sin intervención de diseño propio, copias o reproducciones de marcas existentes ni propuestas que no integren un proceso creativo.

Por dudas y consultas sobre Poncho Diseño: fiestadelponcho@catamarca.gov.ar asunto Poncho Diseño o vía WhatsApp al número +54 9 383 4992825 (lunes a viernes de 8 a 12)

Convocatoria Escenarios: música, danza y locución

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 contará con cuatro escenarios: el Escenario Mayor, el escenario de El Patio, el escenario del Mercado Cultural y el del Pabellón de Turismo, cada uno con sus particularidades y enfoques específicos. El Escenario Mayor se centrará en expresiones artísticas de raíces folclóricas argentinas, mientras que El Patio, el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural aceptarán propuestas de una amplia variedad de géneros y estilos artísticos.

La convocatoria artística es una sola y está destinada exclusivamente a catamarqueños: músicos (solista dúo vocal o conjunto vocal o instrumental), ballets y academias de danza; y locutoras y locutores. Cada disciplina tiene un reglamento que los postulantes deben conocer y respetar.

Una de las consideraciones más importantes es que la organización tendrá la potestad de decidir a qué escenario se asignarán las propuestas seleccionadas, en función de criterios de programación.

Por dudas o consultas: desarrollocultural@catamarca.gov.ar asunto: Escenarios Poncho

Convocatorias Sector Comercial y Mercado Cultural

A estas convocatorias pueden postular creativos y productores culturales de Argentina y el extranjero (con residencia mínima de 2 años en el país) que elaboren de forma artesanal o con herramientas simples productos manufacturados a partir de materiales industrializados como telas, cueros, cuerinas, cordones accesorios, metales, pedrería de fantasía, esencias, ceras, etc).

Se priorizarán aquellas postulaciones que permitan evidenciar el proceso artesanal y/o de diseño de autor de sus creaciones, que presenten alto valor cultural, creativo, y reflejen identidad, técnicas o saberes propios. No se admitirá la reventa ni la postulación de productos fabricados industrialmente.

Por dudas o consultas: gestioncultural@catamarca.gov.ar asunto: Sector Comercial o Mercado Cultural, según corresponda.

Convocatoria Food Trucks

El objetivo de esta convocatoria es reunir una cantidad determinada de food trucks que ofrezcan propuestas gastronómicas de comidas rápidas y que serán distribuidos, según criterios de la organización, en distintos sectores del Predio Ferial.

La convocatoria está destinada a personas que se dedican al rubro gastronómico (inscriptos impositivamente en el rubro) y que poseen food trucks o carros gastronómicos con los requisitos y características establecidos por reglamento. Si bien se reciben postulaciones de todo el país, se priorizarán las propuestas de food trucks de Catamarca y dentro de estas, las que tengan mayor antigüedad en el rubro.

Para postular es necesario describir la oferta gastronómica propuesta, contar con curso y carnet de manipulación de alimentos y seguro contra terceros del carro gastronómico.

Por dudas o consultas: minculturayturismo@catamarca.gov.ar Asunto: Food Trucks