Milei afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina

“Nos han metido dos bombas (por Irán), una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

En este sentido, el presidente también ratificó su posición personal y geopolítica: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante cientos de estudiantes judíos que desbordaron el auditorio de la Universidad Yeshiva de New York.

Milei llegó al centro universitario acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete- y Pablo Quirno -ministro de Relaciones Exteriores-.

En las calles que rodeaban a la universidad había un fuerte sistema de seguridad policial, y adentro el servicio secreto de Estados Unidos revisada las mochilas de los estudiantes y escaneaba a todos los invitados a la disertación presidencial.

La exposición de Milei tuvo dos ejes diferentes: la situación en Medio Oriente y su mirada sobre la economía, la moral y la política

Respecto a Medio Oriente, el presidente ratificó su apoyo a Israel y Estados Unidos frente a Irán, y defendió la agenda internacional de Donald Trump.

-“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, además, es increíble como el mundo se salvó por un centímetro y fue esa bala que no le pegaron a Trump”.

-“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Iran. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”.

-“Será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor donde todos los comunistas”.

Además de establecer la postura de Argentina respecto al conflicto en Medio Oriente, Milei se apoyó en su último discurso pronunciado en Davos para describir su perspectiva sobre la relación intrínseca entre moral y política.