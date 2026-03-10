Conmoción en el fútbol femenino: murió una jugadora de 16 años de Colón

Home Deportes Conmoción en el fútbol femenino: murió una jugadora de 16 años de...
Tiara Lemos formaba parte de las divisiones juveniles del club santafesino. Familiares, compañeras de equipo, hinchas e incluso el Club Atlético Unión expresaron su dolor y la despidieron con mensajes en redes sociales.
El fútbol femenino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Tiara Lemos, una jugadora de 16 años que formaba parte de las divisiones juveniles del Club Atlético Colón de Santa Fe.
Desde el área de fútbol femenino del sabalero difundieron un breve comunicado en el que expresaron su pesar por la pérdida de la joven futbolista: “Lamentamos profundamente la partida de Tiara Lemos. Siempre permanecerás en nuestra memoria. Desde el fútbol femenino de Colón acompañamos a la familia en este difícil momento”, señalaron en una publicación compartida en Instagram.
En tanto, desde la cuenta institucional de Club Atlético Colón también replicó la noticia y expresó su acompañamiento a los familiares y allegados de la adolescente. En medio del dolor, incluso el clásico rival de la ciudad, Club Atlético Unión, dejó de lado la rivalidad deportiva y manifestó públicamente su solidaridad.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida de compañeras de equipo, entrenadores y peñas vinculadas al club santafecino. Una de las publicaciones más emotivas fue la de su compañera Ana Valdez, quien recordó el carácter alegre de la joven futbolista: “Te voy a extrañar tanto mi loca linda, no sabés lo que me duele saber que ya no estás entre nosotros y espero hayas encontrado mucha paz. Te vamos a recordar con tus chistes horribles y tu sonrisa hermosa”, escribió.
Tiara Lemos formaba parte del proyecto de desarrollo del fútbol femenino de Colón, una disciplina que en los últimos años creció de manera sostenida en el club santafesino, con la participación de numerosas jugadoras jóvenes en categorías formativas. La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto dentro de ese ámbito, donde la adolescente era conocida por su entusiasmo y el buen vínculo con sus compañeras.
Hasta el momento, el club ni las autoridades locales difundieron información oficial sobre las causas de su muerte. Mientras tanto, la comunidad deportiva acompañan a la familia y a las jugadoras del plantel en medio del dolor por la triste noticia.