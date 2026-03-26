Israel mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

Se trata de Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El militar murió en una ofensiva en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estratégico paso, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que mataron en un ataque “preciso y letal” al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz, por donde, entre otros recursos, circula el 20% del petróleo a nivel mundial.

“El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido”, dijo Katz en un comunicado, donde añadió que otros “altos mandos” de la fuerza naval iraní también murieron.