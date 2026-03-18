Home Nacionales Una vez más, Javier Milei aseguró que “la inflación está bajando”
En medio del escándalo $LIBRA, con los nuevos trascendidos, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar los últimos datos del INDEC, asegurando, una vez más, que la inflación mayorista atraviesa una caída drástica que pronto se reflejará en las góndolas.
Tras la difusión del informe de febrero este martes, el mandatario ratificó el rumbo de su plan económico y lanzó un fuerte respaldo a su ministro de Economía, Luis Caputo, algo que ya repitió en infinidad de oportunidades.
A través de su cuenta en X, Milei compartió cálculos propios para demostrar la desaceleración de los precios. Según el Jefe de Estado, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios al Productor (IPP) se ubicaron ambos en un 0,7%, mientras que el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) marcó un 1%.
“Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza (LLA).