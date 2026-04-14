Ajuste en el PAMI: Médicos denuncian importantes recortes en sus honorarios

El presidente del Círculo Médico de la provincia, doctor Edgardo Varela, expuso la compleja situación que atraviesan los médicos de cabecera que prestan servicios para PAMI.

Según relató, a los problemas históricos como la falta de actualización de aranceles y trabas administrativas, se sumó ahora un cambio en las reglas de facturación que impacta directamente en el bolsillo de los profesionales.

“Ya había inconvenientes previos con los médicos especialistas que atienden PAMI, donde hace muchos años no se han aumentado los aranceles, los honorarios. A eso sumado de que se les ha puesto una serie de trabas”, explicó Varela. “Hay un cambio en la forma de facturación, se han cambiado las reglas del juego. Vuelve a ser un sistema capitado, pero más allá de ser un sistema capitado no tenemos la información de cómo se distribuyen las cápitas, cuál es la parametrización de ello o los coeficientes que van a usar”, indicó a El Ancasti.

Dijo que el punto más crítico tiene que ver con la reducción de los ítems por prestaciones. “La mitad de ese trabajo se hace por un sistema capitado, es decir, un monto fijo por mes por cada médico, y la otra mitad se hace por prestaciones, es decir a través del pago de unas consultas diferenciadas por determinados ítems. Son siete ítems de los cuales quedaron dos porque recortaron cinco”, afirmó.

Y agregó: “Es un golpe muy fuerte al bolsillo del prestador, que no solamente ya vienen golpeado con respecto a los aranceles que ya tenían, sino que además esto es una suerte de disminución de aranceles”. En ese sentido, aclaró: “Si bien el valor de la cápita individual ha aumentado unos pesos, el recorte general termina siendo mucho más grave que lo que ya venía siendo. O sea, el ingreso formal mensual de cada prestador cabecera termina siendo mucho menor”.

Otro de los reclamos centrales del titular del Círculo Médico tiene que ver con la creciente burocracia que deben afrontar los profesionales.