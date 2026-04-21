Antofagasta de la Sierra fortalece su política educativa con nuevas acciones y acompañamiento a estudiantes

El intendente Mario Cusipuma se reunió con jóvenes antofagasteños en el comedor estudiantil Mikuna, donde compartió un importante anuncio: el municipio adquirió nuevas fotocopiadoras para facilitar el acceso a apuntes, una herramienta clave para el desarrollo académico de los estudiantes puneños. Durante el encuentro, se generó un espacio de diálogo sobre la realidad que atraviesan los jóvenes, en un contexto económico complejo a nivel nacional y con una baja sostenida en la coparticipación municipal. En este marco, el jefe comunal reafirmó el compromiso de su gestión de continuar acompañando a los estudiantes y sus familias, entendiendo el esfuerzo que implica sostener la educación. Actualmente, el municipio brinda apoyo directo a más de 80 estudiantes terciarios y universitarios mediante becas, a lo que se suma el funcionamiento del comedor estudiantil Mikuna en la ciudad capital, donde alrededor de 60 jóvenes acceden diariamente al servicio de viandas. Estas políticas ahora se fortalecen con la incorporación del servicio de fotocopiado, ampliando las herramientas disponibles para garantizar la continuidad educativa. Desde la gestión municipal se destacó que la educación no es concebida como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo integral del departamento. “Cada estudiante representa una oportunidad para el crecimiento de Antofagasta, y por eso el acompañamiento es una decisión firme y sostenida en el tiempo”, remarcaron. En esta misma línea, el municipio avanza con la construcción del Centro de Capacitación Municipal en Antofagasta de la Sierra, una obra clave que contará con cuatro aulas, incluyendo un aula tecnológica equipada con impresoras 3D, pantallas y pizarras táctiles. El proyecto tiene un plazo estimado de ejecución de aproximadamente cinco meses y estará orientado a brindar capacitaciones tanto cortas como de mayor duración, incluyendo futuras tecnicaturas. Este nuevo espacio se articula con convenios ya establecidos con instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Catamarca y el Instituto de San Martín, además del trabajo conjunto con empresas del sector minero que aportarán formación específica para fortalecer la mano de obra local calificada. Las capacitaciones estarán destinadas a un amplio abanico de la comunidad: desde jóvenes que finalizan la secundaria hasta adultos y adultos mayores, promoviendo la idea de que no hay límites de edad para formarse y crecer. Con estas acciones, el municipio de Antofagasta de la Sierra reafirma su política de acompañamiento permanente a la educación, apostando al desarrollo humano, la igualdad de oportunidades para el departamento a través del conocimiento, significando una inversión a futuro y no un gasto.