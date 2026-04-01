Detuvieron al supuesto agresor del “topo” Centeno

La feroz golpiza a Alberto René Centeno, más conocido como “El Topo” tiene un detenido.

En la madrugada de hoy, por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 3, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N°4, personal de la División Investigaciones y de la División de Homicidios materializó un allanamiento en un domicilio de la calle Ayacucho al 1.300.

En el lugar, los efectivos secuestraron un teléfono celular Xiaomi Readmi 14c, de color verde, un par de zapatillas y prendas de vestir varias.

Además, los efectivos arrestaron en averiguación del hecho a un joven de apellido Vera (21), sindicado de haberle propinado una golpiza a Centeno de 56 años, en la intersección de las avenidas Güemes Oeste y Colón, causándole lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

Finalmente, el presunto autor del hecho fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.