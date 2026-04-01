Tinogasta: Puesta en valor de la Iglesia Nuestra Señora de Andacollo

El intendente Ernesto Andrada visitó el distrito El Puesto para observar de cerca los trabajos de puesta en revalorización de la Iglesia Nuestra Señora de Andacollo, en La Falda, un lugar muy querido por la comunidad que forma parte de la historia, la fe y la identidad cultural de la jurisdicción.
Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Martín Irazú; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Dardo Morales; y la delegada municipal de El Puesto, Viviana Arias, con quienes supervisó las tareas realizadas en los días previos al fin de semana largo de Semana Santa.
Los trabajos ejecutados incluyeron revoques finos y gruesos en la fachada del templo, mejoras en el sector del camping, cambios de luminaria y tareas de sobrecarga en los techos de la iglesia. Estas acciones fueron llevadas adelante por la cuadrilla especializada en adobe y barro, bajo la coordinación de Martín Rodríguez, destacándose el valor del trabajo artesanal aplicado a la preservación del patrimonio local.
El jefe comunal, remarcó que la puesta en valor de espacios históricos y religiosos forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del desarrollo turístico en la región, promoviendo además la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la comunidad.
En este sentido, se destacó que cuidar y preservar el patrimonio histórico representa también una apuesta concreta al crecimiento turístico y económico de Tinogasta, consolidando circuitos de interés para visitantes y vecinos, especialmente en fechas significativas como Semana Santa.