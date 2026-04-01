domingo, abril 5, 2026
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Edición intermunicipal del bingo millonario solidario 2026

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El intendente Ernesto Andrada encabezó la presentación oficial de la edición intermunicipal del Bingo Millonario Solidario 2026, en Tinogasta junto al municipio de Saujil, departamento Pomán. Se trata de una iniciativa impulsada por el IMCREP – Instituto Municipal del Crédito Popular, orientada a acompañar y fortalecer el trabajo de instituciones de la región mediante una propuesta solidaria y participativa de alcance intermunicipal.

En esta edición, el evento pondrá en juego $9.000.000 en premios, distribuidos en cinco jugadas bajo la modalidad “Sale o Sale”. Además, se suman dos motocicletas 110 cc, 16 premios de $100.000 y sorteos extras, gracias al valioso acompañamiento de comerciantes e instituciones que se integran a esta acción solidaria.

El sorteo se realizará el próximo 25 de abril en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Tinogasta, y podrá seguirse de manera presencial y también virtual, permitiendo la participación de vecinas y vecinos de toda la región en una propuesta que promueve la integración comunitaria y el trabajo conjunto entre municipios.

Durante la presentación estuvieron presentes el intendente del municipio de Saujil, Enzo Daniel Carrizo; la gerenta del IMCREP, Viviana Cortéz; y equipos de trabajo municipales, consolidando una agenda articulada orientada al fortalecimiento institucional y social del territorio.

En la oportunidad, el intendente Ernesto Andrada destacó la importancia de este tipo de iniciativas que promueven el trabajo coordinado entre municipios e instituciones, generando herramientas concretas de acompañamiento para organizaciones que cumplen un rol fundamental en la comunidad y fortalecen el entramado social de la región.

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