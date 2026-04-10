Investigan la muerte de una mujer en El Alto

La Justicia investiga la muerte de una mujer de 69 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un domicilio ubicado en la localidad de Los Altos.

Minutos antes de la medianoche, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el deceso de Lidia Alba Montivero.

El médico del hospital local no pudo determinar la causa del fallecimiento, por lo que el fiscal Laureano Palacios ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú para la realización de la autopsia.