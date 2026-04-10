Jalil dispuso el ascenso de más de 450 efectivos de la Policía de Catamarca

Los ascensos comprenden a oficiales subalternos, oficiales jefes y oficiales superiores, quienes desde hoy comenzarán a desempeñarse en las funciones correspondientes a sus nuevas jerarquías dentro de la institución.

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibió al jefe de Policía de la Provincia, Marcos Herrera, y a autoridades de la plana mayor de la fuerza, en el marco de una reunión de trabajo vinculada al fortalecimiento institucional.

En ese contexto, se informó que, a partir del decreto firmado en la jornada, fueron ascendidos aproximadamente 450 efectivos policiales pertenecientes al escalafón superior de la Policía de la Provincia de Catamarca.

Los ascensos comprenden a oficiales subalternos, oficiales jefes y oficiales superiores, quienes desde hoy comenzarán a desempeñarse en las funciones correspondientes a sus nuevas jerarquías dentro de la institución.

La medida implica, además, la actualización de los haberes mensuales de los efectivos alcanzados, en línea con las responsabilidades asumidas en sus nuevos cargos.

Esta decisión se inscribe en una política de reconocimiento a la carrera policial y de fortalecimiento de la estructura de la fuerza, promoviendo la profesionalización y el ordenamiento interno.

También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini.