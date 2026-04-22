Jalil recibió a autoridades de Posco Argentina y acordó agenda con proveedores locales

El gobernador Raúl Jalil recibió a directivos de la empresa POSCO Argentina en Casa de Gobierno, en una reunión centrada en el seguimiento del proyecto minero que la firma desarrolla en la región y su proyección en el corto y mediano plazo.

A lo largo del intercambio se puso el foco en el impacto territorial de la actividad y en la necesidad de profundizar la articulación con actores locales. En esa línea, se acordó convocar para la próxima semana a proveedores mineros de Antofagasta de la Sierra, con el objetivo de abrir una instancia de trabajo conjunto que permita ampliar su participación en la cadena de valor y fortalecer el desarrollo de empresas de la zona.

Formaron parte del encuentro el vicepresidente de POSCO Argentina, Sejin Lee; el director de ESG, Paul Cho; el líder de Sección Gubernamental e Institucional y coordinador ambiental senior en Catamarca, Patricio Saseta; el coordinador de ESG en Salta, Patricio Cortez; y el coordinador ESG David Kwon Park, quienes junto a la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, avanzarán en una agenda orientada a consolidar el crecimiento de la actividad con impacto en el entramado productivo local.