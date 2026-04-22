Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez está peor”

Home Catamarca Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez...
El Diputado Provincial Tiago Puente (GENERAR) se refirió a la estructura de funcionarios del municipio que actualmente conduce el Intendente Gustavo Saadi. A través de sus redes sociales denunció una estructura sobredimensionada de funcionarios con relación al índice demográfico: “Hoy hay 200 funcionarios, 1 cada 1000 habitantes, es un montón para una ciudad que cada vez está peor”, señaló.
Sostuvo que “en comparación con otros municipios que tienen la misma cantidad de habitantes Catamarca duplica el número de secretarías, tal es el caso de municipios como San Luis que tiene cinco o como Salta que tiene cuatro veces nuestra población y no tiene tantos funcionarios como nosotros”.
El legislador remarcó que está trabajando sobre una propuesta para una reducción de la planta de funcionarios: “Ya lo planteamos a nivel provincial con el proyecto de reordenamiento del Estado, es necesario hacer eficientes los recursos y poner la plata donde hay que ponerla y no en los bolsillos de los amigos de Saadi”, dijo.