Jóvenes catamarqueños promovieron la empatía con mensajes anónimos en la vía pública

Integrantes de la JUC (Juventud Unida Catamarqueña) llevaron adelante una iniciativa en la ciudad, con el objetivo de fomentar la empatía y la conciencia social. La actividad consistió en salir a la calle y entregar mensajes escritos a personas desconocidas, con frases de acompañamiento, contención y fe. La propuesta surgió a partir de una reflexión simple pero profunda: muchas veces no sabemos por las situaciones que están atravesando quienes nos rodean. “Queremos que las personas se sientan acompañadas, aunque sea con una palabra. Creemos que como jóvenes tenemos el compromiso de generar una sociedad más empática y humana”, expresó Valentín Arias lider de la Agrupación Desde la JUC destacaron que continuarán impulsando acciones que promuevan valores como el respeto, la solidaridad y la empatía en la comunidad.